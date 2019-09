Motores Mariana Machado no Campeonato de Espanha de Karting em Zuera Por

Mariana Machado irá disputar este fim de semana a prova do Campeonato de Espanha de Karting na categoria Sénior que se realiza em Zuera.

A piloto da Skywaker Young Guns irá enfrentar cerca de quatro dezenas de concorrentes naquela que é uma das competições de karting mais disputadas da atualidade.

Esta deslocação a Espanha de Mariana Machado surge a convite da equipa FA, com a jovem de 14 anos a nem sequer hesitar, aceitando um dos maiores desafios na sua carreira.

“Foi um orgulho receber o convite da FA para esta corrida. Tenho trabalhado muito nestes últimos anos para atingir os meus objetivos e fico muito contente por sentir que esse trabalho é reconhecido”, referiu Mariana.

A piloto refere que se trata de “uma ótima oportunidade poder correr num campeonato tão competitivo como o espanhol, e poder fazê-lo com o apoio de uma equipa como a FA, é a cereja no topo do bolo”.

“Tive a oportunidade de testar com a equipa na semana passada e espero durante o fim-de-semana de corrida conseguir boas prestações. Não traço um objetivo concreto, até porque não estou na luta pelo campeonato e esta será uma realidade diferente da que estou habituada, mas vou entrar em pista com o meu espírito de sempre e procurar trazer bons resultados para casa e agradecer à equipa da melhor maneira a confiança que depositou em mim”, remata Mariana Machado.