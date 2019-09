Marchesín, Saravia e Acuña nos convocados da Argentina

O guarda-redes Marchesín e o defesa Saravia, futebolistas do FC Porto, e o médio Acuña, do Sporting, foram hoje convocados pelo selecionador Lionel Scaloni para dois jogos particulares da Argentina.

Marchesín é habitual titular nos ‘dragões’, à semelhança de Acuña no Sporting, embora Saravia, esta época reforço para o lado direito da defesa no FC Porto, ainda só tenha estado num jogo, em que foi substituído antes do intervalo, frente ao Krasnodar (derrota por 3-2).

A Argentina defronta a Alemanha no Estádio Signal Iduna Park, em 09 de outubro, e, quatro dias depois, em 13 de outubro, o Equador, em Elche.