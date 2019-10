Motores Mariana Machado em evidência em Espanha Por

Mariana Machado esteve em destaque na última prova do Campeonato de Espanha de Karting, que se disputou no passado fim de semana em Zuera.

A piloto da Skywalker Young Guns, que se estreou no traçado espanhol, competiu na categoria Sénior e integrou um pelotão quase quatro dezenas de concorrentes.

E o facto de se tratar de uma competição muito disputada não intimidou Mariana, que apesar do 24º lugar final demonstrou um forte andamento que lhe permitiu, a dada altura, rodar no 11º posto.

No final a campeã nacional estava muito satisfeita com a sua prestação e com a oportunidade que a equipa FA lhe proporcionou: “Apesar de ter sido tudo novidade para mim e de ter de me adaptar a uma realidade completamente diferente daquela a que estou habituada em Portugal, foi uma experiência fantástica a todos os níveis”.

“Depois do normal período de habituação foquei-me em conseguir o apuramento para a final. E apesar das inúmeras lutas, consegui fazê-lo. Arranquei para a corrida final da 24ª posição e num pelotão tão denso e aguerrido, a minha preocupação era evitar as confusões, ganhar posições e terminar a prova”, contou Mariana Machado.

A piloto gostaria de ter terminado “perto do top 10 mas infelizmente, na parte final da corrida” perdeu posições, e terminou no lugar em que partiu. Ainda assim não se mostra desmoralizada: “Pode não ter sido o melhor dos resultados mas fiquei feliz pelo andamento que impus e pela evolução que acredito ter conseguido num campeonato tão diferente daquele que temos em Portugal”.

Mariana Machado foca-se agora na Taça de Portugal de Karting que se realiza a 1 e 2 de Novembro em Palmela.