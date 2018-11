Nacional “Marcelo Rebelo de Sousa tem os dias contados”, diz Maria Vieira Por

Maria Vieira voltou às redes sociais para, desta vez, atacar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. “Ele está vendo que o tempo dele e deste governo de Esquerda (…) tem os dias contados”, escreveu.

“O Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com as ondas de democracia, de liberdade e de revolta que estão a submergir a Europa e a varrer o socialismo, o globalismo, o multiculturalismo e a imigração ilegal do nosso Velho Continente”, escreve a atriz.

Maria Vieira, que se tornou uma das figuras mais polémicas nas redes sociais, acrescenta que Marcelo “está desesperado com as democracias eleitas pelos povos da Hungria, da Itália, da Polónia, da Áustria, da Croácia, da Bulgária e da Roménia, está aflito com o êxito de Trump nos EUA, está amedrontado com a memorável eleição de Bolsonaro no Brasil”.

Por isso, sublinha.

“Ele está vendo que o tempo dele e o tempo deste governo de Esquerda, um governo incompetente e mentiroso que ele vem trazendo ao colo em Portugal, tem os dias contados”.

Para a atriz, este “inevitável fim” é preconizado pelo “colapso económico que se anuncia e consequentemente que o populismo ridículo e o exibicionismo que caracterizam o seu mandato está a ‘despertar’ os portugueses e a fazê-los ‘agir’ no sentido de não o voltarem a eleger a ele nem ao governo socialista de que ele tanto gosta”.

As declarações de Maria Vieira surgem depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter aconselhado os portugueses a agirem contra o “populismo” o que, para a atriz, é um contra senso.

“O presidente mais populista da história da república portuguesa, que passa o tempo a beijar velhinhas nas feiras, a oscular criancinhas nas ruas, a fazer ‘selfies’ com tudo aquilo que mexe e a aparecer semi-nu em praias públicas, vem agora (pela enésima vez) exortar os portugueses a ‘despertarem’ e a ‘agirem’ contra populismos, ou seja, vem alertar os portugueses a despertarem e a agirem contra… ele próprio”, escreveu.