Marca de Salomé Rocha na maratona de Londres é mínimo para Jogos Olímpicos

Carla Salomé Rocha garantiu hoje mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao correr a maratona de Londres em 2:24.47 horas, a terceira melhor marca portuguesa de sempre.

Depois de ter estado no Rio2016, nos 10.000 metros, Carla Salomé Rocha, que foi oitava hoje em Londres, garantiu agora mínimos para a maratona de Tóquio2020, informou o Comité Olímpico de Portugal numa publicação nas redes sociais.

A atleta do Sporting, que também assegurou uma vaga no Mundial, terminou com um novo recorde pessoal que a deixa como terceira melhor portuguesa de sempre, apenas atrás de Rosa Mota (2:23.29) e Jessica Augusto (2:24.25).

Carla Salomé Rocha é a quinta atleta com mínimos para Tóquio2020, juntando-se aos nadadores Gabriel Lopes e Alexis Santos, ambos nos 200 metros estilos, Diana Durães (1.500 metros livres) e Ana Catarina Monteiro (200 mariposa).

Na vela, Jorge Lima e José Luís Costa já garantiram quota para Portugal na classe 49er.