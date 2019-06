Motores Marc Marquez vence na Catalunha e Miguel Oliveira é 12º Por

Marc Marquez celebrou aquela que foi, talvez, a sua vitória mais fácil no MotoGP 2019, ao impor-se hoje no Grande Prémio da Catalunha, onde Miguel Oliveira obteve o seu melhor resultado na categoria maior do motociclismo, ao ser 12º.

A prova ficou marcada pelo acidente ocorrido pouco depois do seu começo, quando Jorge Lorenzo perdeu o controlo da sua Honda e ‘ceifou’ as motos de Andrea Dovizioso, Maverick Viñales e Valentino Rossi.

De uma assentada Marquez perdia os seus principais adversários, já que depressa se percebeu que Fabio Quartararo, autor da ‘pole position’, não tinha andamento para o Campeão do Mundo, que se isolou na frente e não mais foi incomodado na liderança.

Já para a segunda posição a luta foi intensa, sobretudo entre Danilo Petrucci e Alex Rins, tendo Quartararo como ‘espetador’ atento. O italiano da Ducati e o espanhol da Suzuki tocaram-se uma vez, antes de Rins voltar a repetir a façanha e seguir em frente numa escapatória.

Alex Rins ‘despediu-se’ assim da luta pelo pódio, que passou a ficar apenas ao alcance de Petrucci e Quartararo. O francês da Petronas Yamaha não tardaria a desferir o seu ataque, passar o italiano da Ducati e ir-se ‘embora’, dada a proximidade de Jack Miller atrás de si.

Como Danilo Petrucci se passou a preocupar muito com o australiano da Pramac, Fabio Quartararo acabou ter um último terço de corrida ‘descansado’, alcançando um merecido segundo lugar, com o transalpino da Ducati a terminar no último lugar do pódio.

Depois da ‘razia’ da primeira volta, e das quedas de Francesco Bagnaia e Cal Crutchlow, Miguel Oliveira capitalizou um excelente arranque e o ganho de algumas posições para conseguir um excelente 12º lugar, duas posições atrás de Johan Zarco e quatro atrás de Pol Espargaro, os dois pilotos oficiais da KTM.