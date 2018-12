Motores Ma Qing Hua já vence com Alfa Romeo Por

Apesar de só muito recentemente ter testado um Alfa Romeo Giulietta TCR da Romeo Ferraris, Ma Qing Hua já vence aos comandos do carro italiano.

O chinês, antigo piloto da Citroën no WTCC, impôs-se na primeira corrida do derradeiro fim de semana do Campeonato Chinês TCR, que se disputou no Circuito de Guandong.

Num Giulietta da Freely Racing, Hua assumiu a liderança logo após a partida, surpreendendo Sunny Wong, um piloto de Hong Kong, enquanto Li Lin, num Volkswagen Golf GTi TCR da Leo Racing assumia o segundo posto, depois de largar de quinto.

Depois o antigo piloto da Citroën afastou-se do seu mais direto adversário e acabaria por se impôs com 16 segundos de vantagem sobre Lin, enquanto Le Ke Ling não conseguiria aguentar a terceira posição, que no final pertenceu a Tian Yi Ling, também aos comandos de um Volkswagen Golf GTi TCR.

O top cinco foi completado por Shi Nai Jie, em Audi S3 LMS TCR, que terminou já a duas voltas do vencedor mas à frente de Sunny Wong, cujo Volkswagen Golf foi afetado por problemas de transmissão.