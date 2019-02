Livro ilustrado “Atlas das viagens e dos exploradores” premiado em Itália

O livro ilustrado “Atlas das viagens e dos exploradores”, de Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho, foi eleito o melhor de não ficção pela Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha (Itália), foi hoje anunciado.

Anualmente aquela feira do livro, que decorre na primavera em Itália, atribui prémios e menções honrosas que reconhecem, em várias categorias, o trabalho de autores de todo o mundo na área do livro ilustrado para a infância e juventude.

Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho são distinguidos na categoria “Não ficção” com um livro informativo editado em 2018 e que compila biografias de pessoas que, em vários séculos, exploraram o mundo e o deram a conhecer aos outros.

Com subtítulo “As viagens de monges, naturalistas e outros viajantes de todos os tempos e lugares”, o livro recorda, desde a Grécia Antiga até ao século XIX, as aventuras de onze pessoas, umas mais conhecidas que outras, os percursos que fizeram e as razões que as levaram a viajar.

“O livro deu-nos imenso gozo a fazer. A nossa ideia era ter um atlas na nossa coleção”, explicou Isabel Minhós Martins à agência Lusa, acrescentando que escolheu viajantes que tivessem tido preocupações com o conhecimento.

Segundo a autora, o livro tem já direitos vendidos para edição em Espanha, Brasil, China, Rússia, Polónia e Itália.

O livro começa 350 anos antes de Cristo, com Pytheas, geógrafo e matemático que saiu do Mediterrâneo e se aventurou até ao norte da Europa, e termina com Mary Henrietta Kingsley, uma das poucas mulheres exploradoras, que viajou sozinha até à África Ocidental no século XIX.

Esta obra informativa também inclui nomes conhecidos, como o navegador português Bartolomeu Dias, o naturalista Charles Darwin, Marco Polo e Alexander von Humboldt, mas também Ibn Battuta, que esteve quase 30 anos em viagem, e Jeanne Baret, a francesa que se disfarçou de homem para se juntar à primeira viagem de circum-navegação ao serviço da Europa.

“A partir do momento em que saímos do nosso mundo e respetivos lugares, é como se soubéssemos melhor quem somos, como se o que é diferente – os outros, sejam eles pessoas ou lugares – nos ajudasse a perceber melhor a nossa identidade e nos desse pistas importantes para continuarmos a nossa construção. Sempre incompleta, sempre a acontecer”, escreveu Isabel Minhós Martins nas primeiras páginas deste atlas.

Isabel Minhós Martins é autora de mais de 30 livros, ilustrados por outros autores, quase todos editados pela Planeta Tangerina, da qual é uma das fundadoras.

A Planeta Tangerina, fundada também pelos autores Madalena Matoso, Bernardo P. Carvalho e Yara Kono – todos eles Prémio Nacional de Ilustração – foi eleita em 2013, por aquela feira do livro, a melhor editora da Europa de literatura para a infância e juventude.

A Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha decorrerá de 01 a 04 de abril em Itália.