Liverpool soma segunda derrota em três dias antes de defrontar Sporting

O Liverpool somou no domingo a segunda derrota em três dias, ao perder frente ao Sevilha, por 2-1, antes de defrontarem o Sporting, em jogo particular da pré-época futebolística.

O antigo avançado do Benfica Nolito deu vantagem à formação andaluz, aos 37 minutos, o belga Divock Origi empatou para os ‘reds’, aos 44, mas Alejandro Pozo, no último minuto do encontro, deu o triunfo ao Sevilha, que alinhou com Daniel Carriço a tempo inteiro.

Na sexta-feira, os campeões europeus tinham perdido frente ao Borussia Dortmund, por 3-2, em Chicago.

A formação comandada por Jurgen Klopp vai defrontar o Sporting, na quarta-feira (01:05 de 25 de julho em Lisboa), em Nova Iorque.