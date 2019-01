Desporto Liga (15ªJ): Resumo Sta. Clara 1-2 CD Tondela (vídeo) Por

Termina a partida! Final de jogo emotivo, com os golos a surgirem já perto do final. Pité (78′ e 82′) marcou os dois golos que garantiram ao CD Tondela o triunfo por 2-1 no terreno do Santa Clara. Fernando foi o marcador de serviço dos insulares, por intermédio de uma grande penalidade aos 81′.

Veja o resumo: