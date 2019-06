Motores Leuchter e Kristoffersson mostram potencial dos Volkswagen no WTCR em Nurburgring Por

A segunda qualificação para a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Nurburgring proporcionou um panorama completamente diverso da primeira sessão, com os Volkswagen Golf GTi da Sebastien Loeb Racing a estarem em plano de evidência.

As constantes mudanças nas condições climatéricas no longo circuito do Nordeschleife concorreu que Benjamin Leuchter e Johan Kristofferson conquistassem a ‘pole position’ para as segunda e terceira corridas do fim de semana no traçado germânico.

Tinha-se percebido na véspera que o carros de Volfsburgo estavam rápidos desde que encontrassem trajetórias secas na pista húmida do Nordeschleife, e Leuchter tirou partido disso mesmo para ser o mais rápido na segunda qualificação, batendo o seu companheiro de equipa Robert Huff por um segundo e quatro décimas.

Líder do campeonato e autor da ‘pole’ para a primeira corrida, Esteban Guerrieri teve de se contentar com o terceiro tempo, no melhor dos Honda de Munnich Motorsport, enquanto a felicidade da Sebastien Loeb Racing ficou completa com o 10º registo de Johan Kristtofersson, que automaticamente deu a ‘pole’ para a corrida 3 ao sueco Campeão do Mundo de Ralicross.

Numa sessão onde mais pilotos tiveram ‘contactos imediatos’ com os rails – como Nicky Catsburg e Daniel Haglof, Norbert Michelisz mostrou mais uma vez ser eficaz em Nurburgring e o melhor dos pilotos dos Hyundai, ao rubricar a quarta marca, ainda que a mais de quatro segundos de Leuchter, e sendo apenas duas décimas melhor do que o seu companheiro de equipa, Gabriele Tarquini, que vai partir de quinto para a segunda corrida do fim de semana.

O desempenho dos Honda Civic da KCMG melhorou bastante relativamente à anterior qualificação, pois Attila Tassi logrou realizar o oitavo tempo, a 5,9s da ‘pole’, ainda que Tiago Monteiro se quedasse pelo 14º tempo, a 10,5s do registo conseguido por Benjamin Leuchter. O significará mais uma prova de muito esforço para o piloto português.

Resultado da 2ª qualificação

1º Benjamin Lechter (Volkswagen) 9m51,327s

2º Robert Huff (Volkswagen) 9m52,809s

3º Esteban Guerrieri (Honda) 9m53,224s

4º Norbert Michelisz (Hyundai) 9m55,425s

5º Gabriele Tarquini (Hyundai) 9m55,574s

6º Mehdi Bennani (Volkswagen) 9m57,024s

7º Frederic Vervisch (Audi) 9m57,172s

8º Attila Tassi (Honda) 9m57,232s

9º Atti Buri (Audi) 9m291s

10º Johan Kristoffersson (Volkswagen) 9m57,497s