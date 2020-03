Motores Corrida do WTCR em Nurburgring cancelada Por

Embora toda a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) 2020 esteja neste momento em causa, devido à pandemia de Covid-19, foi anunciado hoje o cancelamento da corrida de Nurburgring.

O evento alemão já tinha sido adiado para 26 e 27 de setembro, mas com as restrições do governo alemão devido à expansão da doença os responsáveis pela competição viram-se obrigados a cancelar a prova.

Nesta altura, e de modo a manter as 20 provas do calendário do WTCR, as corridas de Vila Real e Áustria, previstas para 20 e 21 de junho e 25 e 26 de julho, incluirão mais uma sessão de qualificação e uma corrida.

As sessões de qualificação e as corridas previstas para Hungaroring já tinham sido incorporadas na prova de Motorland Aragon, mas dada a atual situação de pandemia existente em Espanha, o segundo país da Europa onde a doença está mais descontrolada a seguir à Itália, é bem provável que também o evento espanhol venha a ser cancelado.

Para já Francois Ribeiro, o promotor do campeonato, vai dizendo esperar que as pessoas possam ir à prova de Nurburgring em setembro, mas tal como as corridas de Espanha e Salzburgring tudo está muito longe de estar garantido.

“Se for necessário vamos seguir o mesmo processo e reagendar as corridas do Slovakia Ring para provas depois do verão”, diz o responsável da Eurosport Events.