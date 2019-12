Leiria Film Fest recebe mais de 900 curta-metragens para 7.ª edição

A organização do Leiria Film Fest recebeu 902 curtas-metragens de 67 países, que concorrem à sétima edição do festival, que se realiza em março de 2020.

“Sabendo que, este ano, as candidaturas só estiveram abertas durante pouco mais de dois meses, quando em anos anteriores existia um período mais alargado de submissão, foi uma surpresa bastante agradável ver que o número se mantém”, referiu Bruno Carnide, realizador e coorganizador do festival, em parceria com Cátia Biscaia, numa nota de imprensa.

Em 75 dias, a 7.ª edição do Leiria Film Fest recebeu 902 curta-metragens de 67 países. “De facto, este número só mostra que o festival começa a ser cada vez mais reconhecido no estrangeiro”, acrescentou o organizador.

Bruno Carnide disse ainda que tem recebido “vários contactos de produtoras de todo o mundo, mesmo antes da abertura de candidaturas, a quererem que os seus filmes fossem exibidos no Leiria Film Fest”.

Dos projetos apresentados, 150 são documentários, 190 são animações e 562 ficções.

Das curta-metragens apresentadas, 762 são internacionais, na sua maioria do Brasil, Espanha, Estados Unidos e Alemanha, e 140 nacionais, das quais, 30 são do distrito de Leiria e dos concelhos de Tomar e Ourém, no distrito de Santarém.

Bruno Carnide constatou, na mesma nota, que os “números das inscrições regionais têm vindo a crescer, exponencialmente”, o que o “faz continuar a acreditar no Leiria Film Fest enquanto promotor da criação cinematográfica da região”.

O evento realiza-se de 11 a 15 de março de 2020, sendo, pela primeira vez, distribuído pelos concelhos de Leiria, no Teatro Miguel Franco (11 a 13 de março), e Batalha, no Auditório Municipal (14 e 15 de março).

Realizado, anualmente, no Teatro Miguel Franco desde 2013, o Leiria Film Fest é um festival internacional de curtas-metragens com enfoque na competição de curtas-metragens de ficção, animação e documentário, com entrada livre.

O festival contou com quase quatro mil filmes inscritos, de 74 países, e 4.700 espectadores nas seis edições já realizadas.