RONDA Leiria Poetry Festival começa esta sexta-feira e transforma a cidade na capital da poesia

Imperdível e memorável! É assim que o Ronda Leiria Poetry Festival será vivido e sentido em Leiria, e no mundo, durante os 10 dias em que vai decorrer.

Entre 12 e 21 de março, o RONDA Leiria Poetry Festival, em formato digital, irá receber entrevistas, conferências, debates, workshops, vídeo-poemas, espetáculos musicais e performances poéticas, num total de 65 horas de programação, com 200 convidados de 40 países.

No ano em que Leiria comemora o quarto centenário da morte do seu poeta maior – Francisco Rodrigues Lobo – este é um evento que celebra, também, o seu legado, afirmando Leiria como território de poesia e de poetas.

Promovido pelo Município de Leiria, Leiria Cidade Criativa da Música e Livraria Arquivo, o RONDA Leiria Poetry Festival conta com participantes como o francês Gilles Lipovestsky, o norte-americano Jack Hirschman, o angolano Ondjaki ou ainda Tyehimba Jess, Dwayne Betts, Bejan Matur, Lebo Mashile, Arthur Sze e Yoko Tawada.

Entre os autores convidados para o RONDA, estão referências nacionais, como Luís Tinoco, Regina Guimarães, José Luís Peixoto, Nuno Júdice, José Anjos e João de Melo.

Sendo Leiria uma Cidade Criativa da Música UNESCO, a música estará sempre presente neste festival que termina com composições de Rita Redshoes, que musicou poemas de Francisco Rodrigues Lobo.

“Provavelmente a alegria”, pelo Grupo Leirena Teatro, sobe também ao palco “digital” do RONDA, através da dramatização do livro de Saramago “1993”, entre muitas e importantes atuações que incluem ainda uma ação poética no Estabelecimento Prisional de Leiria.