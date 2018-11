Justiça Leais ao Sporting: “Melhor lutar por algo, do que viver para nada” Por

“Melhor lutar por algo, do que viver para nada”, pode ler-se como legenda a um vídeo publicado este domingo na página Leais ao Sporting, uma plataforma de comunicação usada pelos apoiantes de Bruno de Carvalho. Veja o vídeo.

Intitulado de ‘David vs Golias’ e com uma legenda de Churchill, a página partilhou um vídeo onde mostra o seu apoio ao ex-presidente do Sporting.

As imagens mostram a mítica luta entre os dois ‘heróis’ e passam em revista várias fotografias de Bruno de Carvalho, nomeadamente a celebrar os títulos conquistados nas modalidades.

A terminar, uma frase do presidente destituído do clube, de fevereiro deste ano.

“Estou disposto a dar o meu tempo, vida e alma ao Sporting Clube de Portugal, mas têm de estar comigo. Nos últimos dois anos tive duas hipóteses: ou me juntava aos interesses ou a vocês. Escolhi juntar-me a vocês. Agora têm de estar comigo, caso contrário os interesses acabam comigo num instante”.

Bruno de Carvalho, ex-presidente do clube, foi acusado pelo Ministério Público de ser o autor moral dos crimes relacionados com a invasão, entre os quais terrorismo.

De acordo com a investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Bruno de Carvalho, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos à dada dos factos, “conheciam o plano delineado” pelos restantes arguidos e não só não tentaram demovê-los, como os incentivaram.

Veja o vídeo.