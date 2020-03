Nas Notícias Lançada campanha para comprar dez ventiladores para o Hospital Padre Américo Por

A Liga dos Amigos do Hospital Padre Américo lançou uma campanha de fundos para conseguir comprar dez ventiladores, antecipando que a unidade do Vale do Sousa vai ser um dos centros nevrálgicos do combate à pandemia de Covid-19, durante a fase aguda que se avizinha.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa é a unidade hospitalar de referência para os mais de meio milhão de habitantes dos 14 concelhos da região do Vale do Sousa e Baixo Tâmega e será o centro de combate à pandemia nesta área geográfica, estando já como unidade de segunda linha, mas, pelo desenrolar dos acontecimentos, prestes a desempenhar um papel fulcral na luta para travar o flagelo.

Mesmo dotado de excelentes instalações e equipamentos de ponta, o Hospital Padre Américo – Vale do Sousa vai, segundo José Manuel Oliveira, diretor executivo da Liga dos Amigos do Hospital Padre Américo, enfrentar “uma luta desigual que irá exigir, a exemplo de todos os hospitais que sejam designados para a defesa da pandemia, um esforço tremendo da equipa e dos equipamentos, com estes a poderem vir a ser manifestamente insuficientes, sobretudo os ventiladores, pois, apesar do hospital possuir uma boa quantidade, será fundamental adquirir mais para preparar a dura luta que nos espera”.

Para o responsável pela instituição, tal necessidade motivou a Liga a “encetar contactos para angariar verbas” para novos ventiladores.

“Felizmente, fomos bem sucedidos e, de alguns contactos informais e também por iniciativa de cidadãos que nos têm auxiliado, decidimos avançar com uma campanha junto da sociedade civil, incluindo empresas, instituições e os cidadãos que são servidos por este hospital, contando com a generosidade de todos quantos têm no hospital Padre Américo o seu porto de abrigo, quando a saúde assim o exige”, frisou.

A campanha não poderia ter um início mais auspicioso, já que, mesmo antes do seu lançamento público, a Liga almejou reunir “um valor que é suficiente para proceder, desde já à encomenda de dois ventiladores, para que os mesmos possam estar disponíveis já dentro de alguns dias, enquanto decorre a campanha para os restantes oito”.

As contribuições, individuais ou coletivas, estão a ser todas canalizadas através da conta bancária da Liga dos Amigos do Hospital Padre Américo, salientando José Manuel Oliveira que regularmente serão prestadas contas “dos valores reunidos”.

“Também noticiaremos todas as aquisições que vierem a ser feitas, através da nossa página oficial na rede Facebook”, garantiu o dirigente, esperançado na recetividade, pois “este é o combate das nossas vidas e pelas nossas vidas”.

“Todos temos de ajudar”, finalizou.

Nascida há quase trinta anos, a Liga de Amigos do Hospital Padre Américo é uma associação que atua no apoio aos serviços do hospital, tendo como objetivo auxiliar os utentes.

Esta nova campanha não é a primeira que a Liga assume, tendo já protagonizado a oferta de equipamento ao hospital, incluindo cadeiras de rodas e televisores para as salas de espera e enfermarias.

Em colaboração com o Serviço Social do hospital, surgiu um projeto designado de Espaço Solidário, através do qual se criou um banco de bens de primeira necessidade, tais como, bens alimentares, peças de vestuário e produtos de higiene íntima, de forma a satisfazer as necessidades dos doentes internados com graves problemas económicos, estendendo este auxílio ao fornecimento de medicamentos e vacinas.

O corpo de voluntariado da Liga de Amigos do Hospital Padre Américo, tem cooperado com este hospital tendo já mais de 100 Voluntários ativos, que prestam apoio nos diversos serviços.

O corpo de voluntariado faz um acompanhamento sistemático nos Serviços de Internamento, auxiliando sempre que solicitado por parte dos profissionais e doentes internados, com ações tão fundamentais para o bem estar dos doentes e familiares, como a distribuição de pequenos-almoços nos Serviços de Urgência, Consulta Externa, Consulta de Pé Diabético, Controlo de Sangue, Medicina Física e Reabilitação e Cirurgia de Ambulatório, o reforço e apoio aquando das altas dos doentes internados, o acompanhamento e transporte dos doentes e a realização e de eventos tais como, a Visita Pascal, Dia Mundial da Diabetes, Festa de Natal dos Doentes, entre outros.