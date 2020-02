Motores Kumho fez festa de temporada em Pombal Por

O Desafio Kumho é já um sucesso na cena dos ralis nacionais, e, como no ano passado, fez a festa anual para assinalar a sua época de 2019.

Desta vez o local escolhido foi Pombal, onde organizou o pequeno percurso citadino com a presença de alguns dos pilotos que animaram a competição no ano passado.

O motivo desta concentração, foi, tal como em 2019, o convívio e a entrega dos prémios referentes à época passada, com alguns nomes e viaturas do parque automóvel de ralis a marcarem presença para alguns ‘co-drives’.

Pilotos como Carlos Fernandes, André Cabeças, Pedro Leal ou mesmo Rui Madeira abrilhantaram o evento, com máquinas como os Mitsubishi Lancer Evo V, Evo IV, Subaru Impreza WRX e Sti, Citroen DS3 R5, Ford Escort RS2000 ou Porsche 911 GT3 Cup fizeram as delícias do público presente, ainda que as condições climatéricas não tenham ajudado.