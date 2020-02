Motociclismo Daniel Jordão lidera Baja Vindimas do Alentejo nas motos Por

Daniel Jordão foi o líder das motos no primeiro dia da Baja TT Vindimas do Alentejo.

A prova, pontuável para a Taça de Portugal de Todo-o-Terreno, foi dominada pelo campeão nacional, que aos comandos da sua Yamaha WR liderou desde o prólogo.

Nos 5,58 km do troço de Angasclim, nos arredores de Beja, Bruno Jordão foi o mais veloz, batendo Micael Simão, em KTM EXC, e Bruno Borrego, também em KTM.

Já no setor seletivo de 150,61 km, Jordão voltou a levar a melhor, superando novamente Simão, apesar deste sofrer uma queda. Isso deixou-o a 1m13s do campeão nacional, enquanto Borrego, a mais três segundos de Simão.

“O dia foi bom. O percurso estava fabuloso, com uma tração enorme. Alternava zonas um pouco mais rápidas com zonas mais técnicas. Hoje abri pista e, como não estou habituado a ter esse papel, senti alguma pressão”, declarou o vencedor no final. Daniel Jordão não sofreu quedas, mas enganou-se num cruzamento.

Daniel Jordão foi ainda o primeiro classificado da categoria TT2, enquanto Bruno Borrego venceu entre os TT3 e Renato Mendes foi o mais rápido dos TT1

Nos Quad, Luis Engeitado (Yamaha YFZ) foi grande o vencedor do dia ao ser o mais rápido tanto no prólogo como no SS1. O piloto da equipa Yamaha Blue Motor realizou o troço composto por 151,61km em 2h10m34s4’ gastando menos 4m41s que Luís Fernandes (Yamaha YFZ), que terminou em segundo lugar. O terceiro classificado foi Marco Pedroso que concluiu o setor seletivo já a mais de 15m do primeiro classificado.

A Baja TT Vindimas do Alentejo completa-se no domingo com mais uma passagem pelo troço de 150 km hoje disputado.