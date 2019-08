Motores Kevin Hansen impõe-se no TitansRX em Montalegre Por

Kevin Hansen foi o vencedor da prova da TitansRX que hoje se diputou na pista de Montalegre.

O sueco, líder da competição internacional de ralicross, começou desde logo a dominar, liderando apesar da pressão inicial de Topy Heikkinen e de Andrew Jordan.

No entanto o finlandês acabaria por se despistar na penúltima volta, permitindo ao piloto do Campeonato Britânico de Carros de Turismo subir para segundo, com Timmy Hansen a completar o pódio. Heikkinen ainda ‘segurou’ a quarta posição, à frente do piloto do ‘Mundial’ de ralis Craig Breen.

O espanhol Ivan Ares classificou-se no sexto posto, apesar de ter abandonado devido a problemas elétricos na sua viatura, numa final à qual não chegou Oliver Webb – piloto do ‘Mundial’ de Resistência – que foi quarto na primeira semi-final à frente de Jerôme Grosset-Janin.

Já Armindo Araújo não conseguiu avançar para a fase final depois de ter ficado parado na grelha de partida. Conseguiu retomar a prova, mas já estava demasiado longe para poder assegurar o ‘bilhete’ para o evento principal.