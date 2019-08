Motores Timmy Hansen triunfa na estreia do TitansRX em Portugal Por

Timmy Hansen triunfou hoje na TitansRX, competição internacional de ralicross que visitou Montalegre e Portugal pela primeira vez.

O piloto sueco começou por dominar a qualificação e depois se impor diante do seu compatriota Kevin Hansen e sobre o finlandês Topi Heikkenen.

Nas sete voltas do confronto decisivo Timmy conseguiu rapidamente passar para o comando, levando vantagem na primeira curva, onde Kevin procurou ‘tapar’ a trajetória para defender o segundo posto do ataque de Heikkinen.

A partir dessa altura Timmy Hansen conseguiu isolar-se ligeiramente e cruzar a meta com 1,2 segundos de vantagem sobre Kevin Hansen e Topi Heikkinen. Um trio que rodou completamente à parte dos restantes concorrentes.

Craig Breen veio do WRC e deu-se bem no TitansRX, conseguindo a quarta posição depois de uma divertida luta com Tamara Molinaro, com CsuCsu a intrometer-se também nesta discussão e a concluir a prova no quinto posto, na frente da piloto italiana.

Depois de ter terminado ontem no pódio o ex-campeão britânico de carros de turismo Andrew Jordan falhou por pouco o acesso à final, depois de uma semi-final muito disputada com ‘CsuCsu’ e Ivan Ares, enquanto Ronny C’Rock e Oliveira também foram eliminados nesta fase da prova.

Com estes resultados Kevin Hansen deixa Portugal no comando do TitansRX, com 10 pontos de vantagem sobre Timmy Hansen, enquanto Topi Heikkinen ‘cai’ para terceiro, na frente de Ronny C’Rock.