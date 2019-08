Keizer garante Sporting preparado para a I Liga depois de desaire com rival

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, assegurou hoje que a equipa está preparada e motivada para iniciar a I Liga portuguesa de futebol, diante do Marítimo, depois de uma goleada sofrida frente ao Benfica que deixou todos “desapontados”.

“Foi uma semana difícil, mas estamos preparados e motivados para começar. Sabemos que o Marítimo é uma equipa muito compacta. Vimos dois ou três jogos deles na pré-época e conhecemos o treinador”, afirmou o técnico holandês, em conferência de imprensa.

Keizer fazia a antevisão do jogo com o Marítimo, que marca a estreia dos ‘leões’ na I Liga, no domingo, no Funchal, poucos dias depois do ‘golpe’ profundo sofrida na Supertaça, perante o rival Benfica (5-0).

“Tivemos um mau jogo e um mau resultado. Temos de nos preparar para ganhar no domingo. O Sporting tem sempre esta pressão de ganhar. No primeiro dia depois do jogo, todos estavam desapontados, mas, a partir do terceiro dia, tivemos todos os jogadores disponíveis e o foco foi exclusivo no Marítimo”, disse.

Um dos temas mais discutidos no rescaldo da Supertaça prendeu-se com a utilização de um sistema de três defesas centrais por parte do Sporting. Aos jornalistas, Keizer garantiu que o 3x4x3 continuará a ser uma das alternativas a apresentar pelos ‘leões’.

“Temos quatro centrais muito bons, que podem jogar neste sistema. Na última época, fizemos alguns jogos com três centrais, com Braga ou Benfica, por exemplo, e correu bem. Podemos jogar nesse sistema. No decorrer de uma época, os adversários colocam-nos problemas diversos, jogando com um ou dois avançados, portanto é importante termos alternativas”, observou.

Depois de na pré-época ter testado Luciano Vietto e Bruno Fernandes no centro e na esquerda, de forma alternada, o treinador holandês admitiu agora que não é fácil ‘casar’ os dois jogadores, considerando que ambos rendem mais na posição ’10’.

“A melhor posição para ambos é a de 10, portanto fica mais difícil. Já tentámos alternar, tivemos bons e maus momentos. Num sistema diferente [do 4x3x3], talvez seja uma solução. Amanhã [no domingo] veremos como vamos jogar”, analisou.

Bruno Fernandes foi, de resto, um dos jogadores que esteve perto de deixar Alvalade nos últimos dias, mas a saída para Inglaterra acabou por não se consumar, situação que, segundo Keizer, não deixou ‘marcas’ no ‘capitão’ do Sporting.

“Estamos a falar de um dos melhores jogadores da I Liga, é muito forte mentalmente e estou confiante de que está totalmente preparado para jogar e dar resposta”, vincou.

Sporting e Marítimo jogam no domingo, a partir das 18:30, na Madeira.