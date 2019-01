Keizer espera jogo difícil com Belenenses sem o “influente” Bruno Fernandes

O treinador do Sporting disse hoje esperar um jogo muito difícil na receção de quinta-feira ao Belenenses, para a qual não poderá contar com a ‘influência’ de Bruno Fernandes, mas deverá ter aptos outros influentes futebolistas.

“Vai ser um jogo muito difícil, especialmente sem o Bruno Fernandes, suspenso por um jogo. Vou ter outro jogador na equipa e continuaremos a ser onze”, justificou o holandês Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

O técnico não deixou de abordar a grande ausência do jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, uma peça importante na estratégia do Sporting – com 26 jogos e 14 golos -, num dérbi de elevada dificuldade.

“[O Belenenses] é uma boa equipa muito boa, com bons resultados, especialmente nas últimas semanas. Não perdeu fora, o que significa que está bem organizada e todos os jogadores da equipa têm estado bem”, disse o treinador dos ‘leões’.

O técnico revelou ainda que Nani, Montero e Wendel estiveram no treino de hoje e estão aptos, após lesões, mas esclareceu que Francisco Geraldes, que regressa ao clube após empréstimo ao Eintracht Frankfurt, e Luiz Phellyppe, reforço contratado ao Paços de Ferreira, têm situações diferentes.

“Não estão aptos para jogar, significa que há burocracia a tratar. Estão preparados e treinaram, fizeram trabalho, mas é um tempo curto para ver o que podem fazer, temos jogado, por isso o treino é mais ligeiro, mas conhecemos o Francisco e o Luiz vai ajustar-se ao nosso jogo e depois poderá ser opção”, disse.

Questionado em relação às diferenças que encontra para o líder da I Liga, o campeão FC Porto, Marcel Keizer foi cauteloso, e explicou que, para já, só olha para a sua equipa e para o adversário seguinte, o Belenenses.

“É difícil dizer, só vejo os jogos da minha equipa e do próximo adversário, ainda não vi nada das outras equipas. Para mim é difícil, sei que a nossa equipa está bem, mas podemos fazer melhor, vencemos jogos, o progresso da minha equipa é o mais importante”, justificou.

O treinador, que substituiu em novembro José Peseiro, referiu ainda que não espera no mercado de transferências perder jogadores, por saber que “todos têm trabalhado arduamente para manter a equipa a um bom nível”. “Espero que todos fiquem”, observou.

Keizer disse ser otimista e que o título está no horizonte, apesar de ser difícil: “Sou sempre positivo nos resultados, vamos tentar, é difícil, porque temos cinco pontos de atraso, é um trabalho difícil, estamos a falar de oito jogos neste mês, no próximo talvez os mesmos oito, é uma tarefa difícil, mas vamos tentar”, concluiu.

O Sporting, terceiro classificado, com 31 pontos, recebe na quinta-feira o Belenenses, sexto, com 22, em jogo da 15.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, no Estádio José Alvalade, a partir das 18:00.