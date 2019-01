Motores Stéphane Peterhansel confia na equipa Mini X-Raid Por

Stéphane Peterhansel vai ter um novo desafio este ano, o de tentar vencer o Rali Dakar pela 14ª vez. E desta vez num carro completamente diferente aos que tripulou no passado.

Aos comandos do Buggy Mini com apenas tração às duas rodas o francês irá procurar discutir o triunfo num evento que começará em Lima e terminará em Pisco, no Peru. Peterhansel não está apreensivo com esta nova aventura, porque diz confiar nas capacidades da equipa Mini X-Raid.

Tal como Carlos Sainz, o gaulês estará aos comandos de um carro completamente concebido pela formação de Sven Quandt, sendo que a ‘sede’ de vitória é grande, pois a última foi conseguida em 2017. Mas o conhecimento da equipa é profundo, pois representou-a entre 2010 e 2014, antes de se transferir para a Peugeot.

“A X-Raid é uma estrutura que conheço bem. Sei que teremos material de grande desempenho. Isso deixa-me tranquilo quanto à escolha que fiz. Passei os últimos quatro anos a bordo de um protótipo de duas rodas motrizes. Senti imenso prazer com isso e era lógico continuar com a mesma especificação. Além do mais a X-Raid propõe duas soluções; o Buggy Mini e o Mini 4×4”, sublinha o 13 vezes vencedor do ‘Dakar’.

Peterhansel destaca as possibilidades dadas pela equipa de Sven Quandt porque acredita que isso lhe dará margem de manobra se a escolha que fez não resultar: “Se no futuro percebermos que o Buggy não foi a melhor opção estratégica podemos sem problemas utilizar as quatro rodas de motrizes. Além disso o Buggy no ano passado era um pouco jovem no ano passado. Depois nunca podemos estar cem por cento. Faltou-nos um pouco de tempo. Se tivéssemos seis meses ou mais para aprimorar o carro em testes isso ter-nos-ia dado uma margem. Apesar de tudo confio na X-Raid. Mas nos rally-raid, como sabemos, nunca poderemos estar seguros de nada”.