Jovane Cabral volta aos treinos do Sporting sem limitações

O avançado Jovane Cabral integrou hoje, sem limitações, a parte inicial do treino do Sporting, que está a preparar o jogo com o Moreirense, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após ter participado na fase inicial da sessão, Jovane Cabral realizou trabalho específico com um dos fisioterapeutas do Sporting, de acordo com a informação divulgada no sítio oficial do clube lisboeta na Internet.

O Sporting, quarto classificado no campeonato, com 20 pontos, recebe no domingo o Moreirense, 11.º posicionado, com 14, em jogo da 13.ª ronda da prova, com início às 17:30, no estádio José Alvalade, em Lisboa.