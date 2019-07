Nas Notícias José Manuel Coelho condenado a três anos e meio de prisão efetiva Por

O dirigente do PTP José Manuel Coelho foi hoje condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva pelo Tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira por crimes de desobediência qualificada ao tribunal e difamação agravada.

O tribunal determinou a efetividade da pena pelos antecedentes do arguido, com várias sentenças no âmbito da sua atividade política, por considerar que José Manuel Coelho tem propensão para este tipo de crimes contra a honra das pessoas e mostrou não acreditar na Justiça.

Ainda assim, o coletivo presidido pela juíza Teresa Sousa absolveu José Manuel Coelho da maior parte dos crimes de que estava acusado, tendo ainda absolvido neste processo o diretor do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Oliveira, e o presidente do PTP, Amândio Madaleno.

José Manuel Coelho foi ainda condenado a pagar aos lesados um total de 28.000 euros de indemnização.

Depois de ter sido adiado cinco vezes por diferentes razões, o julgamento de José Manuel Coelho começou em 25 de fevereiro, sendo o arguido acusado de vários crimes, entre os quais os de difamação qualificada, injúria agravada e desobediência qualificada.

Em causa estão declarações proferidas contra diversas entidades, em alguns casos em períodos de campanha eleitoral.

A leitura do acórdão esteve inicialmente agendada para 28 de junho, tendo sido adiada para hoje.