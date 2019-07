Bolsa de Nova Iorque negoceia em baixa depois de dados sobre criação de emprego

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em baixa, depois de o Departamento do Trabalho norte-americano ter anunciado 224 mil novos empregos no setor não agrícola.

Pelas 15:06 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial recuava 0,54 por cento para 26.820,12 pontos, enquanto o Standard & Poor’s quebrava 0,55 por cento para 2.979,23 pontos.

No mesmo sentido seguia o tecnológico Nasdaq, a perder 0,66 por cento para 8.116,20 pontos.

Os índices recuaram depois de terem sido divulgados dados sobre a criação de emprego nos Estados Unidos relativos a junho, o que diminuiu a expectativa de descida das taxas de juro da Reserva Federal norte-americana na reunião que vai ter lugar no dia 31 de julho.

O Departamento do Trabalho anunciou a criação de 224 mil postos de trabalho no setor não agrícola, mais do que os 160 mil que os analistas previam.

A bolsa nova-iorquina fechou na quarta-feira com os índices em máximos de sempre, depois de o principal assessor em matéria comercial da Casa Branca, Peter Navarro, ter assegurado que tanto a China como os Estados Unidos têm um forte compromisso para alcançar um acordo comercial.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque esteve encerrada.