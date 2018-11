Desporto Jornal italiano ‘entrega’ a Bola de Ouro a Ronaldo e explica porquê Por

Cristiano Ronaldo é um dos 30 candidatos a vencer a Bola da Ouro no próximo dia 3 de dezembro, mas para o ‘Tuttosport’, já é um vencedor. O jornal italiano dedicou um artigo a explicar porque deve ser o português a vencer.

Para a publicação, Cristiano Ronaldo surge no topo da lista para vencer a próxima Bola de Ouro.

Entre os 30 futebolistas escolhidos pela ‘France Football’, os rumores apontam Modric, vencedor do ‘The Best’, como o principal favorito, mas o ‘Tuttosport’ analisou a temporada de ambos, que até maio foram companheiros no Real Madrid.

A publicação italiana explica que até conquista da Liga dos Campeões a temporada de ambos deve ser vista de igual forma: ambos alinhavam no Real Madrid e foram importantes na caminhada ‘merengue’.

Nesse momento, acrescenta o jornal, os caminhos separam-se.

Se Modric foi vice-campeão mundial pela Croácia enquanto Ronaldo não passou os oitavos de final no Mundial’2018, a história é diferente nesta nova temporada.

O ‘Tuttosport’ detalha que, ao serviço da Juventus, Ronaldo tem oito golos marcados – “dos quais três obras primas, frente à Udinese, Empoli e Manchester United” – e seis assistências.

Tudo somado, a ‘Vecchia Signora’ é líder do campeonato e tem, até ao momento, 13 vitórias, um empate e uma derrota em todas as competições.

Já Modric é ‘refém’ da crise do Real Madrid, atualmente em sétimo lugar no campeonato. Em 15 jogos, soma zero golos e uma assistência.

Esta quarta-feira, recorde-se, Ronaldo estreou-se a marcar na Liga dos Campeões com a camisola da Juventus.

