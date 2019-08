Motores Joaquim Teixeira com exibição de gala em Murça Por

Joaquim Teixeira conseguiu mais um bom resultado no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group ao somar mais um triunfo na Divisão 3 dos Turismo e um top cinco absoluto na Rampa de Murça.

Aos comandos do Seat Leon Supercopa MK3 do Bompiso Racing Team o piloto da ‘casa’ atingiu os seus objetivos com uma atuação irrepreensível, em que apenas foi superado por carros de desempenho superior, como os protótipos e carros de turismo com tração integral.

Foto: Foto GTI

“Estou feliz e orgulhoso por ter valido a pena andar sempre no limite, lutando de igual para igual com os melhores, conseguindo construir uma exibição e um resultado quase perfeitos”, declarou Joaquim Teixeira no final do evento do CAMI Motorsport.

O orgulho do piloto transmontano resulta muito do facto de ter chegado a estar na luta pelo segundo lugar da categoria Turismo mesmo até à última subida oficial, terminando atrás de adversários com máquinas bem superiores ao seu Seat Leon Supercopa MK3 reparado e assistido pela Martinspeed.

Um desempenho que mantém Joaquim Teixeira entre os três primeiros do campeonato ao nível dos Turismo, e resultou na sua quinta vitória na Divisão 3. “Isto permitiu a consolidação da minha liderança e um passo firme rumo à renovação do triunfo final alcançada em 2018, mesmo tendo perfeita noção de que ainda faltam duas provas e que os meus concorrentes são fortes e capazes. O que realça ainda mais as vitórias que tenho alcançado”, refere ainda o piloto de Murça.

Joaquim Teixeira vai agora gozar “umas merecidas férias, recuperar forças e voltar em setembro com o foco na Arrábida, que pode ser uma rampa decisiva para as nossas ambições”.