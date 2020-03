Motores Joaquim Teixeira com desafio diferente mas objetivos idênticos Por

Joaquim Teixeira vai enfrentar o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2020 com nova viatura – um Cupra TCR – mas com objetivos idênticos aos da época passada; vencer a sua categoria e discutir as posições cimeiras nos Turismo.

O piloto baseado em Murça está prestes a iniciar a sua temporada ‘em casa’, e com a nova máquina de que dispõe a meta é mesmo voltar a vencer a divisão Turismos 4.

A comemorar 25 anos de carreira, Joaquim Teixeira está confiante para a nova época, apesar de ciente da forte concorrência: “Quero viver uma época intensa, que se revele merecedora desta minha efeméride, que tanto me orgulha. Vou lutar para vencer entre os Turismos 4 e mais uma vez para me manter no pódio absoluto da categoria. Sei que não será fácil, mas como nunca desisto não será agora, ao fim de 25 anos, que o farei”.

O projeto com o Cupra TCR tem dias, pois só recentemente tal foi possível. “Só nessa altura tomei a decisão de continuar. Acabei por vencer o Seat Leon Eurocup, e depois de ter ponderado bastante optei por adquirir um Cupra TCR”, refere o piloto transmontano do Bom Piso Racing.

A ideia de Joaquim Teixeira é ser ainda mais competitivo do que foi até fora: “Julgo que vou conseguir melhorar os tempos nas rampas e, mesmo sabendo continuarei limitado face a viaturas com tração integral e muitos mais cavalos, podem contar comigo para a luta na geral de Turismos”.

Correr com o Cupra TCR “foi uma decisão onde pesou muito poder também correr em circuitos. Tinha outras alternativas, mas condicionadas a só fazer Montanha”. E assume: “Este ano quero fazer mais”.

A Rampa Porca de Murça a disputar este fim de semana será distribuída pela tarde de sábado e pelo dia de domingo. A primeira jornada terá uma subida inaugural de ‘warm-up’, duas oficiais de treinos e a primeira de prova. O domingo arrancará com nova sessão de ‘warm-up’, seguindo-se a última de treinos oficiais e as, já habituais, duas subidas finais de prova.