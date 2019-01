Motociclismo Joaquim Rodrigues Jr mais uma vez o melhor português Por

Tal como sucedeu na véspera, Joaquim Rodrigues Jr foi o melhor piloto português na competição de motos na oitava etapa do 41º Rali Dakar.

O piloto português da Hero Motorsports completou a tirada que ligou San Juan de Marcona em Pisco na 13ª posição, conseguindo manter um ritmo rápido e consistente ao longo dos 360 quilómetros da especial.

Este resultado coloca Rodrigues Jr na 18ª posição da classificação geral das duas rodas, e abre-lhe excelentes perspetivas para os dois dias competitivos que ainda faltam.

“Hoje foi mesmo difícil, com muito nevoeiro na montanha e muito ‘fesh-fesh’ com as pedras a tornarem muito perigosa a progressão. Encontrei um perigoso e grande buraco no percurso, que não estava mencionado no ‘road book’, por isso foi muito duro e fez doer as minhas costas. Estou a sofrer um bocado mas estou feliz por terminar e ver como vai ser amanhã”, dizia o piloto português à chegada a Pisco.