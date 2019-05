João Domingues afastado na segunda ronda de qualificação para Roland Garros

O tenista português João Domingues foi hoje eliminado na segunda ronda de qualificação para o torneio francês de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, ao perder frente ao espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

Domingues, 160.º classificado do ranking mundial, perdeu frente ao atual 133.º do mundo e semifinalista do Estoril Open de 2019, por 6-2 e 7-5, em apenas uma hora e 19 minutos.

João Sousa, 70.º classificado do ranking mundial e número um nacional, é o único tenista português com entrada direta no quadro principal da 123.ª edição de Roland Garros, que se realiza entre 26 de maio e 09 de junho.