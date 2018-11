Motociclismo Ivo Lopes celebra título apesar da chuva no Estoril Por

Ivo Lopes celebrou o título nacional de Superbike à chuva, numa jornada do Campeonato Nacional de Velocidade marcada pelo mau tempo que se fez sentir este fim de semana no Circuito do Estoril.

Mas o piloto do Team Eni Motor 7 garantiu o cetro mesmo sem sequer formar grelha de partida nas duas derradeiras corridas da época, devido à falta de segurança para provas de motos no traçado dos arredores de Lisboa.

Ivo Lopes entende perfeitamente que as corridas tenham sido canceladas, sublinhando: “Os comissários e a organização do Motor Clube Motor Clube do Estoril tudo fizeram para que fosse mesmo possível entrar em pista, como aconteceu anteriormente. Mas não estavam mesmo reunidas as condições de segurança mínimas, tal a quantidade de água que caiu de forma ininterrupta durante algumas horas”.

Mas se o piloto da Amadora teve de deixar a sua Yamaha R1 amarela parada nas boxes, não tardou a vestir a camisola que invoca o seu primeiro título na classe maior do Campeonato Nacional de Velocidade.

A emoção ainda permitiu que Ivo Lopes fizesse um balanço da época que agora termina: “Foi um ano que começou demasiado tarde para nós, e por isso sentimos mais dificuldades nas primeiras corridas. Mas quando tivemos a nossa moto com um bom nível competitivo conseguimos vencer quatro das seis corridas realizados e fomos segundos nas outras duas”.

“Foi pena não conseguirmos ir hoje para a pista, porque queríamos celebrar esta vitória com a derradeira bandeira de xadrez do ano”, acrescentou ‘Mustang’, nome pelo qual também é conhecido no ‘paddock’ o novo Campeão Nacional de Superbike.