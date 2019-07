Motociclismo Velocidade regressou ao Estoril com emoções em alta em dia de verão Por

O Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo iniciou a segunda metade da época com um fim de semana animado no Circuito do Estoril.

Num dia de verão assistiu-se a um conjunto de provas onde apenas o vento foi uma contrariedade para os pilotos, que se entregaram a ‘batalhas’ engraçadas na pista de 4.182 metros dos arredores de Lisboa.

A qualificação das Superbike ditou a ‘pole position’ de Tiago Magalhães, depois de realizar uma volta em 1m41,933s. O ex-campeão nacional foi o único a conseguir um tempo na ‘casa’ de 1m41s, para deixar o líder do campeonato, Ivo Lopes, e André Pires nas posições seguintes do ‘grid’. Já Pedro Nuno foi forçado a partir da última posição depois de uma penalização.

Mas a primeira corrida, com 15 voltas, teria um desfecho bem diferente, uma vez que Ivo Lopes assumiu o comando logo após o arranque e impôs-se face a Pedro Nuno, autor de uma fantástica recuperação, terminando a pouco mais de cinco segundos do vencedor.

Tiago Magalhães subiu ao lugar mais baixo do pódio, depois de superar Rui Reigoto e Rui Marto, numa prova onde o líder do campeonato conseguiu a sua sexta vitória consecutiva, exercendo um domínio esmagador sobre a concorrência.

A segunda corrida não iria reservar um desfecho muito diferente da anterior, com Ivo Lopes a subir novamente ao lugar mais alto do pódio. Sétimo triunfo que lhe permitiu dilatar a sua vantagem no campeonato para 32,5 pontos, entrando no período estival com uma confortável margem para a concorrência.

Matematicamente os sete primeiros do campeonato ainda podem discutir o título, mas a realidade mostra que, em condições normais, apenas Pedro Nuno pode lutar pelo cetro. Tiago Magalhães reforçou também o terceiro posto da competição.

Vencedor de todas as corridas da classe PréMoto3 disputadas até agora ‘Kiko’ Maria voltou a mostrar a sua rapidez nos treinos, e parecia caminhar para mais um êxito depois de largar da ‘pole position’, mas uma queda acabou por deixá-lo fora da luta e obrigá-lo a visitar o hospital com uma lesão numa mão.

Assim coube a Marco Dias subir ao lugar mais alto do pódio, apesar de se estrear no campeonato. Bateu Daniel Bento e Nuno Ribeiro, que o acompanharam no pódio, enquanto ‘Kiko’, a muito custo, ainda concluiu a corrida no sexto posto, somando dez preciosos pontos para o campeonato. Agora bastar-lhe-á pontuar na próxima prova para garantir o seu primeiro título nacional.

Nas Supersport 600 o vencedor foi Angel Dominguez, que se impôs diante de Vasco Esturrado e Miguel Santiago, ainda que o campeonato continue a ser liderado por Tomás Alonso, que não alinhou nesta prova devido a um problema técnico com a sua moto. Possui nove pontos de vantagem numa categoria que já teve três vencedores distintos esta época.

Nas 85 cc/Moto4, que competiram ao lado da MIR Moto5, o mais rápido nos treinos foi Nuno Ribeiro, que depois venceu a corrida de 14 voltas. Ivan Hernandez foi o melhor das MIR Moto5, classe que no próximo domingo estará em Baltar para mais uma ronda do seu campeonato.

Já na muito concorrida prova que juntou o Troféu ENI – Luís Carreira e a Kawasaki Zup houve duas corridas de dez voltas com o mesmo desfecho. João Curva impôs-se na classe Open, Ricardo Almeida na SBK, João Vieira na Sport, Hélder Correia nas SS e o espanhol Abian Romero na Zcup.

Finalmente na Copa Dunlop Motoval Jaime Coelho levou a melhor nos dois confrontos em termos de classe 1, enquanto Tiago Cleto fez o mesmo na classe 2.