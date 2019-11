Apresentações/Novidades Iveco Crealics In-Motion-Charging reforça frota de autocarros em França Por

A Comunidade Urbana de Limoges Metrópole introduziu na sua frota de transporte coletivo três Iveco Crealis Im-Motion-Charging.

Tratam-se de autocarros articulados de 18 metros de comprimento que vão servir a linha mais movimentada da rede de transportes daquele município francês.

Estas unidades juntam-se, assim, à actual frota de 27 autocarros Crealis, contribuindo para o desenvolvimento de um sistema de transporte urbano limpo e silencioso. Uma aposta que mereceu as presenças do responsável de transportes urbanos de Limoges e vice-presidente da câmara, Gilles Bégout, e de Stéphane Espinasse, líder da Iveco Bus.

Os três Crealis In-Motion-Charging vão servir a linha 4 da cidade francesa, e mostra o compromisso do município para com a transição elétrica, traduzido por um grande investimento numa nova geração de veículos elétricos.

Projetado e desenvolvido pela Iveco Bus, o novo modelo recorre à tecnologia de última geração “In-Motion-Charging”, combinando duas linhas aéreas com o armazenamento de energia na forma de baterias.

As Autoridades de Transportes podem, assim, projectar linhas de autocarros totalmente elétricas, sem necessidade de instalar cablagem aérea em determinadas secções das rotas definidas, facilitando a sua implementação e reduzindo a complexidade e os custos, isto enquanto os operadores desfrutam dos benefícios de um veículo elétrico que pode operar em quaisquer circunstâncias, sem perdas de tempo decorrentes dos carregamentos.

Disponível em variantes de 12 e 18 metros, o Crealis In-Motion-Charging é um modelo particularmente adequado para cidades com topografias desafiantes, oferecendo uma excelente performance em zonas mais íngremes, sem comprometer a autonomia ou conforto climático.

Não se registam perdas de tempo decorrentes do carregamento das baterias, processo que ocorre durante a condução em zonas dotadas de cablagem aérea e sempre que se regista uma travagem. Para preservar a qualidade arquitectónica dos centros das vilas e cidades, o Crealis pode operar apenas com recurso a baterias para distâncias entre os 25 e os 40 por cento da linha.