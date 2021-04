Nas Notícias Índice de transmissibilidade da covid-19 ultrapassa valor de alerta fixado pelo Governo Por

O índice de transmissibilidade (Rt) da covid-19 mantém a tendência de subida em Portugal, tendo atingido o valor de 1,02, acima do definido pelo Governo como critério de alerta para a reavaliação do desconfinamento, depois do boletim de 02 de abril referir um índice de 0,97.

Também a incidência do novo coronavírus tem vindo a aumentar. Nesse mesmo boletim de 02 de abril, emitido em conjunto pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), era de 65,6 casos por 100 mil habitantes, tendo passado para os 65,7, de acordo com o boletim de hoje.

Esses 65,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias são o valor nacional médio: no território continental, o valor é de 63,8.

É com base nestes números que assenta o processo de desconfinamento iniciado a 15 de março. Os critérios são avaliados continuamente para, na eventualidade de um agravamento do contexto pandémico, se voltarem a agravar as medidas de restrição.

O primeiro-ministro, António Costa, avisou, a 11 de março, quando apresentava o plano de desconfinamento, que o processo será reavaliado sempre que o Rt ultrapasse o valor de 1 (está hoje em 1,02) ou quando foram registados “120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias” (estão agora em 65,7 casos por 100 mil habitantes).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.903.907 mortos no mundo, resultantes de mais de 133,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.904 pessoas dos 826.327 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.