Encontrada com vida idosa desaparecida em Santiago do Cacém

A mulher de 94 anos que estava desaparecida desde a madrugada de quinta-feira, em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, foi hoje encontrada com vida e consciente, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com a mesma fonte, a idosa foi encontrada, cerca das 12:00, caída num silvado e consciente, na zona do Pinheiro do Capela, em Santiago do Cacém, no litoral alentejano.

“Uma das equipas dos bombeiros decidiu bater toda aquela zona e acabou por descobrir a idosa caída num silvado, na zona do Pinheiro do Capela, ainda no perímetro urbano da cidade, consciente mas com frio e molhada devido à chuva”, explicou à Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém, Pedro Torrão.

A idosa foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, para ser avaliado o seu estado de saúde.

O alerta para o desaparecimento foi comunicado pela família às autoridades às 09:30 de quinta-feira, indicou fonte da GNR, referindo que a idosa teria sido vista pela última vez, durante a madrugada, no Largo do Barroso, à entrada da cidade.

As operações de busca, dificultadas pelo mau tempo, envolveram GNR, bombeiros e Proteção Civil Municipal.