Dinamarca bate Suíça e apanha Irlanda no topo do Grupo D

A Dinamarca recebeu e venceu hoje a Suíça por 1-0, em jogo de qualificação para o Euro2020 de futebol, beneficiando do empate da República da Irlanda na Geórgia para alcançar a formação irlandesa no topo do Grupo D.

Num encontro bastante disputado, e com o guarda-redes dinamarquês Kasper Schmeichel em destaque, com três defesas do ‘outro mundo’, o golo do avançado Yussuf Poulsen – que atua nos alemães do Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões -, aos 84 minutos, foi suficiente para dar os três pontos aos nórdicos, que assim apanham a República da Irlanda na liderança do Grupo D, com os mesmos 12 pontos em seis partidas.

Já a Suíça, que contou com o avançado do Benfica Haris Seferovic durante os 90 minutos, segue agora com oito pontos, mas tem menos um jogo do que os dois rivais da frente, pelo que ainda luta pelo apuramento para o Europeu.

Antes, os irlandeses empataram 0-0 na Geórgia, num jogo repartido e com poucas ocasiões de golo, que deixa a seleção de Leste com poucas hipóteses de sonhar em chegar à competição de 2020, que pela primeira vez vai ser disputada em 12 cidades europeias.

Já o encontro entre as Ilhas Faroé e a Roménia, do Grupo F, terminou com a vitória dos romenos por 3-0, mas os nórdicos dificultaram e muito a missão dos romenos, que eram claramente à vitória neste encontro.

A jogar em casa, os nórdicos só consentiram o primeiro golo aos 74 minutos, que foi marcado pelo avançado romeno George Puscas, com o segundo golo a surgir aos 83, por Alexandru Mitrita, e o terceiro a ser apontado por Claudiu Keseru em cima do apito final do árbitro, aos 90+4.

Com este resultado, a Roménia ascende provisoriamente ao segundo lugar do Grupo F, com 13 pontos em sete jogos, menos cinco do que a líder Espanha, que hoje pode selar o apuramento, na visita à Noruega, caso a Suécia perca em Malta.

Por seu turno, a Bósnia-Herzegovina bateu em casa a Finlândia por 4-1 em jogo do Grupo J, com golos de Izet Hajrovic (29 minutos), Miralem Pjanic (37 e 58) e Armin Hodzic (73), antes de o avançado Joel Pohjanpalo, dos alemães do Bayer Leverkusen, reduzir para os finlandeses.

Com a vitória, os bósnios subiram provisoriamente ao terceiro lugar do agrupamento, com 10 pontos, enquanto a Finlândia continua no segundo posto com 12 pontos.

Já a Itália, que lidera o grupo com 18 pontos e hoje recebe a Grécia, pode assegurar o apuramento para o Euro2020 em caso de vitória.