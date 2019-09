IFC reforça linha de crédito com o banco angolano BNI para 50 milhões de dólares

A instituição financeira do Banco Mundial para o setor privado, IFC, aprovou um reforço da linha de crédito concedida ao Banco de Negócios Internacional para 50 milhões de dólares (45 milhões de euros), informou a entidade bancária.

“O reforço desta linha de crédito, assinada em julho de 2014” vai permitir aumentar o apoio ao setor empresarial em Angola, “alargando o leque das empresas a apoiar” e contribuindo “para a diversificação económica em curso”, refere um comunicado do banco.

Na mesma nota, Mário Palhares, presidente do conselho de administração do BNI (Banco de Negócios Internacional), refere que o aumento de ‘plafond’ da Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês), representa o “reforço das relações entre as duas instituições, iniciadas em 2014”.

O responsável do BNI, citado no comunicado, explica que o reforça da linha de crédito também contribuiu para “o aumento da capacidade do banco em poder vir a apoiar de forma mais sustentada o desenvolvimento da atividade empresarial em Angola”.