Motores Hyundai testou Veloster N ETCR em Hungaroring Por

A Hyundai iniciou a fase de testes do seu Veloster N ETCR, o primeiro projeto elétrico da marca direcionado para a competição.

Vedeta do recente Salão Automóvel de Frankfurt, o novo bólide completou o primeiro ensaio em pista, durante dois dias, no Circuito de Hungaroring (Budapeste, Hungria).

Os trabalhos na pista magiar permitiram aos técnicos da Hyundai Motorsport perceber o funcionamento do chassis num traçado muito técnico e começar a afinar o funcionamento do motor elétrico montado em posição central, de modo a manter um bom centro de gravidade e otimizar a eficácia dinâmica.

Este projeto tem como objetivo produzir um forte concorrente a integrar a categoria ETCR no próximo ano, sendo que a configuração de motor central e tração traseira são estreias para a estrutura de Alzenau.

Com as baterias instaladas na parte inferior do designe suspensão de braço duplo, o chassis é radicalmente diferente de qualquer projeto anterior na Hyundai Motorsport, o que torna ainda mais importante cada sessão de treinos.

Mas estes primeiros testes dias na Hungria foram apenas o começo de um extenso programa de testes que terá lugar nos próximos meses. Cada sistema do carro será escrutinado e aperfeiçoado durante o período de desenvolvimento para permitir à marca uma forte entrada na grelha de partida do ETCR 2020.

Para Andrea Adamo, diretor da Hyundai Motorsport, este ensaio em terras magiares “é sempre uma data muito significativa, mas com o Hyundai Veloster N ETCR esta teve ainda mais importância”. E salienta: “É o nosso primeiro carro de corrida elétrico,e o primeiro chassis que desenvolvemos para motor”.