Hyundai lança o primeiro carro de corrida elétrico

A Hyundai aproveitou o Salão de Frankfurt para apresentar o Veloster N TCR, o seu primeiro carro de corrida 100% elétrico.

Sob a forma de um ‘teasing’ o departamento de competição da marca coreana, sediado em Alzenau (Alemanha) mostrou um vídeo de apresentação do modelo.

O Veloster N TCR foi concebido para o futuro campeonato de turismos elétricos (ETCR) concebido pelo mesmo responsável pelos atuais regulamentos da Taça do Mundo da disciplina (WTCR), o italiano Marcello Lotti.

Neste novo bólide da Hyundai Motorsport o motor elétrico é montado numa posição central, com a transmissão da potência a ser transferida às rodas traseiras. O que é uma novidade para os técnicos da estrutura de Alzenu, mais habituados a propulsores térmicos e às rodas motrizes dianteiras do i30 N TCR ou integral do i20 Coupé WRC.

O novo Veloster N TCR é, segundo o construtor coreano,pensado para as equipas-cliente, e segundo o vice-presidente da Hyundai, Thmas Schemera, esta é uma etapa importante para antecipar aquilo que a marca faz em termos de produção de veículos em série.

“Temos um programa detalhado de testes para o Veloster N ETCR, apoiado pela equipa de engenheiros totalmente treinada e experiente da Hyundai Motorsport. Mal podemos esperar para ver o carro em ação pela primeira vez. O Veloster N ETCR será um carro ideal para o compromisso que queremos manter com o WRC e com o Customer Racing”, refere o mesmo responsável.

Fica o ‘teaser’ do novo bólide elétrico da Hyundai para as pistas