Motores Hyundai com Dani Sordo e Ott Tanak no Rali Serras de Fafe

A equipa Hyundai vai ‘brindar-nos’ com a participação de Dani Sordo e Ott Tanak no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, primeira prova o Campeonato de Portugal de Ralis de 2020.

Trata-se de uma adição enorme ao evento organizado pela Demoporto entre 27 e 29 de fevereiro, que certamente levará aquela região ainda mais fãs do que é habitual.

A intenção da equipa de Alzenau é a de preparar as duas primeiras provas do Campeonato do Mundo de Ralis, com o destaque para a primeira, sendo que será uma oportunidade extra para ver em ação o Campeão do Mundo aos comandos de um i20 WRC.

“Temos o prazer de anunciar que vamos participar no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2020. Dani Sordo e Ott Tanak vão estar ao volante de dois Hyundai i20 WRC com o objetivo de se prepararem para o primeiro evento de terra do WRC 2020, o Rali do México, de 12 a 15 de março”, anunciou a Hyundai Motorsport nas redes sociais.

Não é a primeira vez que um piloto da Hyundai alinha na prova da Demoporto, já que na edição de 2019 Dani Sordo competiu aos comandos de um i20 R5, mas desta vez além do espanhol virá também o campeão do Mundo em título, Ott Tanak, e os carros serão os i20 Coupé WRC.