Hospital de São João no Porto recebeu projeto de arquitetura para a ala pediátrica

O Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, recebeu hoje o projeto de arquitetura da nova ala pediátrica e designou um grupo de trabalho independente para estabelecer critérios de seleção de empresas para a obra.

“O projeto de arquitetura da ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário São João foi hoje entregue pela empresa Aripa Arquitectos, seguem-se as fases de revisão técnica e adjudicação da empreitada que vão tornar possível o início da obra até ao final de 2019”, referiu a unidade hospitalar, em comunicado.

Na ala pediátrica será incluída a primeira unidade de queimados pediátricos do Norte, necessidade identificada “desde há muitos anos e nunca concretizada”, adiantou.

O hospital explicou que o projeto será agora remetido para os ministérios da Saúde e das Finanças, assim como para a entidade que fará a sua revisão técnica, limitando eventuais erros ou omissões.

O trabalho de revisão já foi adjudicado a uma entidade que demorará 45 dias na sua execução, acrescentou.

Na nota, a unidade hospitalar esclareceu que por “razões de transparência e de defesa do superior interesse público” constituiu-se um grupo de trabalho que pudesse estabelecer os critérios para selecionar o conjunto de empresas habilitadas para uma empreitada com esta “complexidade técnica” para apresentarem propostas para a sua execução.

O grupo teve hoje a primeira reunião e finalizará a seleção das entidades à data de conclusão do processo de revisão do projeto de arquitetura, evitando “qualquer atraso ou demora”, disse.

“Com a coordenação deste grupo por um representante da Ordem dos Engenheiros pretende-se assegurar não apenas total transparência do processo, como o aumento do rigor nas decisões técnicas”, frisou.

Em face da urgência da construção desta empreitada, a Lei do Orçamento de Estado para 2019 autorizou o Centro Hospitalar Universitário São João a recorrer ao procedimento de ajuste direto na contratação.

Segundo a unidade de saúde, esta abordagem não atrasará o processo e aumentará a “exigência e o rigor com que o Estado aborda este investimento”.

A ala pediátrica assenta na construção de um edifício funcional adaptado aos cuidados multidisciplinares de elevada diferenciação prestados a crianças e adolescentes com doença complexa na região Norte.

“Aposta nos cuidados em ambulatório, particularmente na cirurgia de ambulatório, bem como na diferenciação de camas de cuidados intensivos e intermédios, sendo a única estrutura da região preparada para dar resposta a crianças politraumatizadas, às crianças com doença cardíaca com necessidade de tratamento invasivo ou de cirurgia cardíaca, com doença do foro neurocirúrgico, bem como, parte importante das crianças com doença oncológica”, salientou o centro hospitalar.

O São João congratula-se por todo o processo de construção estar a decorrer sem atrasos em relação ao plano estabelecido.

A pediatria do Hospital de São João funciona há cerca de 10 anos em contentores.