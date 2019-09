Motores Henrique Chaves focado na prova de Barcelona Por

Henrique Chaves aborda a sexta ronda do International GT Open, que se disputa no próximo fim de semana no Circuito de Barcalona-Catalinha, completamente focado na discussão pelas primeiras posições.

O piloto de Torres Vedras, que faz equipa com Martin Kodric no McLaren 750S GT3 # 59 da Teo Martín Motorsport, tem vindo a impressionar naquela que é a sua primeira época nos Grande Turismo.

Até agora Henrique Chaves e o seu companheiro de equipa conseguiram quatro pódio, permitindo-lhes ocupar o segundo lugar no campeonato de pilotos, a 17 pontos dos líderes, pelo que na pista catalã o objetivo é conseguir lutar pela vitória, a melhor forma de se manterem na luta pelo título, quando faltam apenas duas provas para o final da temporada.

Numa pista que conhece bem através da sua passagem pela Fórmula Renault 2.0 Eurocup em 2017, o piloto de 22 anos sente-se bastante motivado: “Penso que poderemos ser fortes neste traçado. Conheço o circuito, é a pista caseira da equipa e não teremos handicap na primeira corrida, o que nos garante condições para nos batermos pelos lugares do pódio e pelo triunfo, apenas temos de executar bem todo o fim-de-semana para concretizarmos o nosso potencial”.

“Estamos concentrados no evento de Barcelona. Não vale a pena pensar no campeonato neste momento, sendo preferível centrarmo-nos em dar o nosso melhor em cada uma das corridas e, depois, fazermos as contas no final da última prova”, reitera Henrique Chaves.

Para o piloto Torreense é importante está concentrado, pois não menospreza a concorrência: “Os nossos adversários são muito fortes, mas vamos à luta e estamos empenhados em vencer. Para isso, teremos de trabalhar ao longo de fim-de-semana e não cometer erros”.