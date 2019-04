Motores Henrique Chaves a postos para a estreia no GT Open Por

Depois dos testes de preparação Henrique Chaves vai dar início à sua participação no International GT Open aos McLaren 720S GT3 da Teo Martin Motorsport.

O piloto português irá dividir o carro # 59 com Martin Kodric, que faz parte do programa de jovens pilotos da McLaren, na primeira prova da época, que tem lugar no próximo fim de semana no Circuito de Paul Ricard.

O Castellet foi uma das pistas onde Chaves ensaiou o 720S GT3 da Teo Martin, tal como sucedeu com o traçado da Catalunha-Barcelona, e por isso o piloto de Torres Vedras sente-se confiante para esta estreia.

“Se fosse possível gostaria de ter tudo mais alguns testes, mas estou muito entusiasmado com o início da época e desejoso de voltar às corridas. Estamos preparados, temos um carro competitivo, uma boa equipa e um colega de equipa muito rápido e que conhece bem o McLaren 740S, o que me ajudará a evoluir rapidamente nesta nova categoria”, afirma Henrique Chaves.

O piloto português não vê a hora de se sentar no ‘cockpit’ do McLaren da Teo Martin, sendo que pela frente tem 25 concorrentes, e por isso sabe que os bons resultados vão requerer muito trabalho: “É tempo de ir para a pista e lutar por bons resultados frente a um plantel muito forte. Vamos enfrentar pilotos muito competitivos que não tornarão a nossa tarefa fácil”.

“Vamos trabalhar desde o início dos treinos livres para termos um carro competitivo, de modo a que possamos estar no grupo da frente e na luta pelos lugares dos pontos. Existe ainda uma grande indefinição no que diz respeito à competitividade relativa entre equipas e carros, mas estamos determinados em mostrar o nosso valor”, acrescenta Henrique Chaves.

O programa do fim de semana inicia-se amanhã com os primeiros treinos, no sábado a qualificação e uma das corridas, e no domingo outra qualificação e a segunda corrida.