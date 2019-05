Hells Angels: PJ realiza buscas em vários pontos do país

A Polícia Judiciária (PJ) está hoje de manhã a fazer buscas em vários pontos do país no âmbito do processo que envolve ‘motards’ do grupo Hells Angels, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, é previsível que venham a ocorrer algumas detenções inseridas nestas operações, que decorrem em Lisboa e noutros pontos do país.

Contactado pela Lusa, o gabinete de imprensa da PJ apenas confirmou a realização destas buscas.

Em março do ano passado, cerca de 20 ‘motards’ do grupo Hells Angels invadiram um restaurante no Prior Velho, concelho de Loures, distrito de Lisboa, para atacar o grupo ‘Red&Gold’, criado por Mário Machado. Os dois grupos rivais entraram em confrontos dentro do estabelecimento comercial, com facas, paus, barras de ferro e outros objetos.

Este episódio de violência levou a Polícia Judiciária a desencadear uma operação a nível nacional e a deter, em julho do ano passado, os primeiros 58 elementos do grupo de motociclistas Hells Angels em Portugal (a que se somou um outro na Alemanha).

Em março deste ano, Tribunal da Relação de Lisboa manteve em prisão preventiva mais seis elementos do grupo de motociclistas Hells Angels, depois de em fevereiro ter decidido manter a medida de coação mais gravosa a 23 dos outros arguidos.

Com esta decisão do Tribunal da Relação de Lisboa permanecem em prisão preventiva 38 dos 68 arguidos (um deles detido na Alemanha).

Os suspeitos estão indiciados, na sua generalidade, da prática dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas, detenção de armas proibidas e tráfico de droga.

O grupo Hells Angels existe em Portugal desde 2002 e, desde então, tem sido monitorizado pela polícia.