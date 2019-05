Fórmula 1 Niki Lauda morre aos 70 anos Por

O Tricampeão do Mundo de Fórmula 1 Niki Lauda faleceu esta segunda-feira, depois de um ano repleto de problemas de saúde, que implicou um transplante de pulmão em agosto de 2018.

Depois de uma hospitalização no começo deste ano devido a uma infeção pulmonar, surgiram rumores na imprensa austríaca que o antigo campeão e dirigente da equipa de F1 da Mercedes tinha feito uma diálise a um rim na Suíça há alguns dias.

Agora, infelizmente, surge a confirmação de que a situação clínica de Lauda era, de facto, muito grave, tendo falecido rodeado de família e amigos mais chegados. Em comunicado a família emitiu um comunicado onde manifesta a sua “profunda tristeza” ao anunciar que o grande campeão “morreu de forma pacífica na segunda-feira”.

“Os seus feitos únicos como atleta e empreendedor vão continuar inesquecíveis, a sua persistência, atividade, força e coragem vão permanecer. Foi um modelo e uma referência para todos nós, foi um marido carinhoso, pai e avô longe dos olhares do público e a sua falta será muito sentida”, lê-se ainda no mesmo comunicado.

E em vésperas de Grande Prémio do Mónaco todo o ‘paddock’ da Fórmula 1 e a ‘família’ do automobilismo registará a perda de um génio, que marcou a modalidade durante quatro décadas, estreando-se no patamar máximo do desporto em 1971, venceu o seu primeiro Grande Prémio em 1974, depois de se juntar à Ferrari, e reclamou o primeiro título mundial em 1975.

Em atualização