Fórmula 1 Haas confiante apesar de problemas elétricos no seu novo VF-19 Por

A equipa Haas mostra-se confiante apesar de se ter debatido com alguns problemas elétricos no seu novo monolugar de Fórmula 1 durante os testes em Barcelona.

Esta confiança da formação norte-americana tem muito a ver com o potencial do VF-19, mesmo se os problemas que levaram a amostragem já de três bandeiras vermelhas (interrupção da sessão) nos ensaios na pista catalã não deixaram os seus pilotos e responsáveis muito contentes.

“O terceiro correu melhor, mesmo se voltamos a ter alguns problemas. O desenvolvimento progride mesmo assim bem. Tivemos problemas elétricos ligados ao motor, o que esteve na origem de problemas na pressão de gasolina. Tivemos ainda tempo para resolvê-los e pensar nos dias que ainda temos pela frente”, afirmou o diretor da Haas, Gunther Steiner.

Pietro Fittipaldi, piloto de ensaios da equipa, reconhece que os problemas tidos agora em Barcelona não são agradáveis, mas considera que o novo carro tem muito potencial: “Viemos demasiadas vezes para as boxes no 4×4. Tivemos pequenos problemas mas conseguimos fazer voltas suficientes para identificar os problemas e resolvê-los. Mas o carro evoluiu bem. As sensações progridem”.

“O carro reage bem a tudo o que lhe pedimos. Procuramos ainda (ganhar) as últimas décimas. Parece melhor do que no ano passado. Sinto que posso o que fazer, apesar de alguma subviragem. Devemos testar um novo chassis na próxima semana para validar as mudanças e controlar todos os componentes”, adiantou por sua vez Romain Grosjean.