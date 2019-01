Desporto Há um jogador português mais valioso do que Ronaldo Por

Cristiano Ronaldo consta no top 20 de uma lista dos 100 jogadores mais valiosos a atuar nas cinco principais ligas europeias, mas não é o português mais bem classificado.

O Observatório do Futebol, um grupo de estudos do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES, na sigla internacional), publicou a lista que inclui dois portugueses entre os primeiros 20, um deles o inevitável Cristiano Ronaldo.

O que pode causar surpresa é que CR7 está no 19.º lugar, três lugares abaixo de um português… mais valioso.

Bernardo Silva, a grande figura nesta fase do Manchester City, ocupa a 16.ª posição nesta tabela dos 100 jogadores mais valiosos.

O jovem de 24 anos foi avaliado pelo Observatório do Futebol com um valor de mercado de 133,2 milhões de euros.

Já Cristiano Ronaldo ‘só’ vale, nas contas deste grupo de estudos, 127,2 milhões de euros.

De referir que na primeira metade da tabela só surgem mais dois portugues: Gonçalo Guedes (47.º), avaliado em 80,1 milhões, e João Cancelo (50.º), a valer 78 milhões de euros.