Guarda-redes Petr Cech anuncia que termina carreira no final da época

O guarda-redes internacional checo Petr Cech, de 36 anos, anunciou hoje que se retira do futebol no final da época, numa nota publicada na sua conta na rede social Twitter.

“Esta é a minha 20.ª época como futebolista profissional, passaram 20 anos desde o meu primeiro contrato, por isso penso que é o momento certo para comunicar que deixo o futebol no final da época”, escreveu o guarda-redes do Arsenal.

Cech lembra que joga há 15 anos em Inglaterra, onde conquistou “todos os troféus possíveis”.

“Sinto que conquistei tudo o que pretendia, mas continuarei a trabalhar no duro no Arsenal para ganhar mais um troféu esta época. Estou ansioso para ver o que a vida ainda me reserva fora do relvado”, concluiu o guarda-redes.

Na sua carreira, Petr Cech conquistou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, ganhou por quatro vezes a Liga inglesa, por cinco a Taça de Inglaterra, por três a Taça da Liga inglesa e por quatro a Supertaça, a maior parte ao serviço do Chelsea.

O guarda-redes coincidiu no Chelsea com o português José Mourinho, clube a que chegou em 2004/05, na mesma época de estreia do treinador luso.

Cech representou os ‘blues’ até 2015, ao longo de 11 épocas, e assinou pelo Arsenal em 2015/16, cumprindo agora a quarta época ao serviço dos ‘gunners.

Antes de chegar a Inglaterra, Petr Cech, formado no Viktoria Plzen, jogou, no seu país natal, no Chmel Blsany e no Sparta Praga, e assinou pelos franceses do Rennes em 2002, realizando duas épocas em França.

Petr Cech conquistou um campeonato europeu de sub-21, em 2002, com a República Checa a bater na final a França no desempate por grandes penalidades, numa competição em que foi eleito o melhor jogador, e na seleção principal disputou 124 jogos.