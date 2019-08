Grupo privado angolano de saúde reclama certificação dos cuidados no país

A Clínica Girassol, detida pela petrolífera estatal angolana Sonangol, reclamou hoje a necessidade da certificção e acreditação hospitalar, no Sistema Nacional de Saúde, “alinhadas a normas internacionais” com vista a prestar “melhor serviço e de qualidade” aos utentes.

“Porque há necessidades das nossas instituições, os nossos serviços serem acreditamdos e certificados para que possamos estar de acordo com as normas internacionais e prestarmos a melhor qualidade possível do serviço”, afirmou hoje a médica Yala de Almeida, em conferência de imprensa em Luanda.

Segundo a médica pediatra, a certificação e acreditação hospitalar é um dos temas das 20 conferências previstas no 3º Congresso da Clínica Girassol, que decorre de 29 a 31 de agosto em Luanda, por ser um tema “pertinente e precisamos saber onde começar”.

“Cuidados de Saúde Rumo à Excelência: Assistência Diferenciada, uma Prioridade” é o lema deste congresso que prevê juntar na capital angolana cerca de 600 participantes entre nacionais estrangeiros.

A unidade hospitalar, inaugurada em 04 de setembro de 2008 pelo ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos é uma das referências do país.

Yala de Almeida, membro da comissão científica do congresso, deu conta que os avanços da instituição hospitalar no domínio dos acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos também estarão em evidência no encontro que se estreia com cinco cursos pré-congresso.

“Com realce para feridas e suturas, o manuseamento clínico do paciente em choque, o aleitamento materno, a epilepsia e as práticas transfusionais, isso mostra que estamos a fazer ciência tendo em conta os problemas atuais do nosso país”, afirmou.

Terapêutica de Estimulação Cardíaca, Cenários da Nefrologia em Angola, Avanços da Medicina Nuclear em Nefro-Urologia, Registo Oncológico de Base Hospitalar, Terapia Transfusional na Anemia Falciforme e a Segurança do Paciente em Cuidados de Saúde Primários são outros temas que vão animar o terceiro congresso da Girassol.